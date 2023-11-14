Національний банк України планує внести зміни в дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб зробити їх менш схожими. Про це в інтерв'ю The Page повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї.

Банкір зауважив, що "оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду це постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ в цьому питанні не виняток".

Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім - десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки.

Олексій Шабан повідомив, що наразі в обігу шість номіналів монет (1, 2, 5, 10 грн та 10, 50 копійок) та шість номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн). Можливість появи банкноти більшої за 1000 грн Нацбанком наразі не розглядається.

Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот. Наразі основна банкнота в обігу - 500 грн (28% від загальної кількості банкнот в обігу).

Монети номіналом 1 і 2 гривні введені в обіг НБУ наприкінці 2018 року, а з вересня 2019 року було дозволено банкам заокруглювати суми касових операцій в зв'язку з проведенням кампанії з вилучення з обігу дрібних монет.

Нагадаємо, НБУ представив нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 грн "ППО - надійний щит України".