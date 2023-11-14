Доєднався до траурної процесії під час поховання воїна. І не полишав людей, допоки Героя не провели в останню путь. Лелека Буся з Вінниччини, який став відомим на всю Україну завдяки щемливим кадрам із поховання військовослужбовця, відмовився відлітати у вирій. І нині оселився в місцевому зоопарку. Все через те, кажуть у звіринці, що лелека виріс серед людей.

Лелека Буся вже тиждень мешкає у Подільському зоопарку. Сюди на зимівлю птаха передала жінка, яка ним опікувалася.

Бусел став відомим на всю Україну завдяки ось цим кадрам, знятих місцевими. Місяць тому під час прощання із загиблим воїном у селі Качківка лелека доєднався до траурної процесії. І перебував поруч із людьми, допоки героя не провели в останню путь.

Євгеній Ткачик, директор Подільського зоопарку:

І ми бачили, як він був присутній на похоронній церемонії загиблого воїна, і не могли не відгукнутися на їхнє прохання перемістити його до нашого Подільського зоопарку.

Бусел - ручний, каже директор зоопарку, бо з малечку виріс посеред людей.

Євгеній Ткачик, директор Подільського зоопарку:

Він просто привик ходити із людьми, тому що більшу частину часу того періоду, де він жив, він жив на базарі, і там люди його підкормлювали рибою, м'ясом.

Проте із настанням холодів - небезпека його життю стала реальною, каже директор зоопарку.

Євгеній Ткачик, директор Подільського зоопарку:

Він не зможе в нас жити в природніх умовах. Тому що пониження температури негативно буде впливати на його стан здоров'я. Тварина просто загине. Температура не повинна бути нижчою за плюс 5 градусів. Для нього нижче плюс 5 - це вже є негативно. У зимовий період він не має собі змоги здобувати корм. Ні риби, ні якихось комах, ні жаб. Тому що все замерзне, і він сам захворіє. Тут він у вольєрі. Де є парове опалення.

А навесні, якщо колишні опікуни виявлять бажання забрати птаха назад - кажуть, його радо повернуть до рідного села.