Ворог має успіх, вирівнює лінію оборони: у 93-й бригаді розповіли про бої під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Російська армія активізувалась під Бахмутом. Окупанти намагаються відбити раніше зайняті ЗСУ позиції та селища на північному та південному флангах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць 93-ої бригади "Холодний Яр" Андрій Бабичев.
"Уже два тижні ворог атакує щільно на Бахмутському напрямку - по всій лінії. Є два відрізки на цьому фронті. де ворог дуже щільно іде в атаку. Це район Берхівки, Хромове в сторону Богданівки. Там ворог має успіх і нашим військам прийшлось відкотитися назад.
Ворог вирівнює лінію оборони там. Це виступ, куди ми вклинились між Берхівкою з правої сторони міста. Ворог вирівнює лінію, щоб не було оточення міста.
І з північної сторони Бахмута на Кліщіївку ворог дуже сильно пішов, кинув туди багато резервів. Навіть було на тому тижня, що ворог перейшов залізничну колію, відбив декілька наших позицій і почав закріплюватись на окраїнах Кліщіївки.
Але після того, як ми підігнали свої резерви, екстрено було виведено артилерійські установки, і ворог був вибитий. Зараз він знаходиться за залізничною колією, яку перейти він уже не може. На інших відрізках оборону тримають, ворог не пройшов", - розповів боєць.
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