В доробку пенсіонерів вже три короткометражки: документальна стрічка, комедія та музично-художній фільм.

Незвичний спосіб психологічної реабілітації вигадали одеські пенсіонери. Вони знімають кіно. Самі - і за сценаристів, і за акторів. Власними силами монтують відзняте і навіть провели власний кінофестиваль. Сценарії для фільмів беруть просто з життя. Часто це історії про патріотизм або про життя літніх людей. Про те, як вік не заважає творчій самореалізації - далі.

Раніше вони просто влаштовували різноманітні акції, але згодом зрозуміли: творчої наснаги так багато, що будуть знімати власні фільми. Актори, сценаристи, музиканти - усі літні люди, члени одеської Асоціації пенсіонерів "Золота середина".

Валентина Туз, голова Асоціації пенсіонерів та ветеранів:

Тому що ми хочемо оставити після себе слід. Ми відійдемо, а фільм про нас, про наше життя пенсійне і пенсіонерів нашого міста залишиться для майбутніх поколінь.

Ось - знімають епізод про те, як висаджують у парку "Перемоги" калину: на підтримку Збройних Сил та як символ українського спротиву. Оператор-пенсіонер шукає цікаві ракурси, найстарша учасниця зйомок Лариса Михайлівна - їй вісімдесят шість!

Лариса Бойко, жителька Одеси:

Найперше - це дати зрозуміти, що ми не скорилися, що ми вільні, що ми хочемо робити те, що ми маємо робити, а не, що нам щось там диктує та безславна русня! Щоб вони вже нас бачили тільки веселими й не думали, що ми тут будемо сидіти й плакати!

Далі - відзнятий матеріал переглядають, обирають найвдаліші кадри, монтують. Потім цей епізод стане частиною майбутнього фільму. А щоб він був цікавий глядачеві, то має бути одночасно і патріотичним, і гумористичним, і лаконічним - вважають митці.

Марк Ротштейн, житель Одеси:

Має бути добра акторська гра, а це сильно залежить від режисера. Бо ми всі - аматори, а справжній режисер може з аматора зробити справжнього актора.

І в цьому пенсіонерам допомагає професіонал. Жанна Пефтієва багато років працювала головним продюсером обласного телебачення. Тепер на пенсії готова ділитися досвідом, шукати локації для зйомок, героїв та теми, якими можна зацікавити аудиторію.

Жанна Пефтієва, жителька Одеси:

Мене дуже цікавлять легенди Одеси: це привиди, які ходять по Одесі, це привид Віри Холодної, це привид Соньки Золотої Ручки. Мене цікавлять катакомби, де ми могли б з усіма шукати скарб, який зарили під Потьомкінськими сходами контрабандисти.

В доробку пенсіонерів вже три короткометражки: документальна стрічка, комедія та музично-художній фільм. Кажуть: не останню роль відіграє те, що творчий процес неабияк допомагає літнім людям психологічно розвантажитися від тяжкого сьогодення.

Валентина Туз, голова Асоціації пенсіонерів та ветеранів:

Ми хочемо на прикладі нашої організації показати приклад іншим організаціям пенсійним, нехай вони беруть з нас приклад, щоб наші пенсіонери відволікалися від цих страхів війни. Це свого роду арттерапія.

Починання пенсіонерів вже підтримала й Одеська кіностудія. А першого жовтня - у День людини похилого віку - разом вони провели й першій Міжнародний пенсійний кінофестиваль під назвою "Оксамитовий сезон". Планується, що він буде щорічним.