Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якому напередодні оголосили підозру у державній зраді - 60 діб під вартою без права внесення застави. Про це депутат повідомив у соцмережах.

Політик залишиться за ґратами до 12 січня 2023 року. Судове засідання проходило у закритому режимі та тривало понад сім годин.

Захист Дубінського заявив про відвід судді. Адвокати депутати стверджували, що отримали матеріали справи за три години до суду, коли у їх клієнта ще тривали обшуки.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у державній зраді. За даними слідства, він з 2016 року працював на російські спецслужби і мав позивний "Буратіно".

У межах досудового розслідування задокументовано, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи - розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

СБУ стверджує, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України.

Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник - Олексій Савін.

Крім Олександра Дубінського, до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.