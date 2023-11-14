Від футболок, які носить президент, до класичних вишиванок і традиційних прикрас. У Брюсселі - Дні української моди та дизайну. Більш як півтора десятка брендів представили свої колекції на тимчасовому торгівельному майданчику, так званому поп-ап маркеті.

Ознайомитись ближче з сучасними українськими трендами, скуштувати традиційних страв і послухати національну музику прийшли сотні діаспорян та іноземців. В атмосферу свята занурилась і наша кореспондентка в столиці ЄС Ірина Іванова.

Ювелірні прикраси, декор для дому, стилізовані вишиванки та повсякденний одяг. Такий асортимент привезли до Брюсселя українські бренди, що долучилися до Днів української моди та дизайну. Захід проходить не вперше, має своїх постійних як учасників, так і відвідувачів.

Ксенія - з тих українців, які давно живуть у Бельгії. Каже: з нетерпінням чекала на цю подію.

Ксенія Ясинська відвідувачка:

У мене дочка мала, може, потім для неї буде, коли вона підросте. Тобто приємно мати українські прикраси, які створені нашими митцями. Це наша культурна спадщина, це не тільки, вибачте, шароварщина, мені здається, дуже важливо, щоб сучасна Україна була за кордоном видна.

Саме таку мету ставили собі організаторки цієї події. Стилістка Катерина Орєхова до переїзду в Бельгію мала досвід роботи з українськими брендами вдома, а бельгійка українського походження Оксана Сеничак давно промотує український дизайн за кордоном. Каже, це плюс для економіки та іміджу України.

Катерина Орєхова, співорганізаторка події:

Ми почали цей проєкт для того, щоб підтримати дизайнерів. Наразі цей проєкт більше розвивається як культурна ініціатива. Ми маємо концерт музики сьогодні джазової, представляємо художників, тобто більш широка акція.

Оксана Сеничак співорганізаторка події:

Важливо, щоб ми не мали лише ювелірні вироби або не мали лише одного типу одягу, тобто ми пробуємо це якось балансувати, і також ми пробуємо виставляти якийсь рівень. Ми хочемо мати все-таки бренди, які на рівні, я не кажу там топдизайн, але на середньому рівні точно мають бути.

Для участі в ярмарку дизайнерка прикрас Ольга спеціально приїхала з Іспанії. Вона представляє невеликий сімейний бізнес. Повномасштабне вторгнення росії ледь не поставило крапку в їхній історії. Тепер у нових колекціях - більше національної символіки. Зібрані вручну "колоски" - на піку продажів.

Ольга Фрединська дизайнерка:

Людина, яка живе за кордоном або яка переїхала недавно, вона хоче саме наразі мати частинку України на собі, одягати українські бренди.

Чоловічий одяг у патріотичному сегменті привезла з Волині дизайнерка Катерина. Вона не вперше бере участь у цьому проєкті. Каже, дуже вдячна іноземцям за підтримку.

Катерина Ковальчук дизайнерка:

У мене була ідея створити патріотичну футболку, яку зможуть носити й чоловіки, і жінки. Нам це вдалося. І тепер наші футболки з тризубом носять політики, зірки, український народ, іноземці.

Нідерландець Рубен уже має українське вбрання. Футболку з синьо-жовтим написом йому подарувала дівчина. Тепер хлопець приглядається до традиційного українського одягу. Вподобав сорочку з геометричним орнаментом.

Рубен Баркі, відвідувач з Нідерландів:

Мені подобається поєднання кольорів - білого та червоного. Дрібні елементи дуже гарні, нагадують ті, що мені показувала дівчина. Нідерландський народний одяг ніхто так просто носити не буде, а от український, я бачу, люди частіше вдягають на щодень. Крім того, ми вже трохи далекі від нашої культури, а в українців, як мені здається, значно сильніший звʼязок зі своєю спадщиною. Якщо в країні стається така страшна річ, як війна, народ хоче єднатися, і буде гордо носити такі гарні речі. Але насправді, якщо чесно, в такій сорочці ти просто виглядаєш привабливішим. Цей одяг несе красу.

З новою хустиною вертається додому фінка Сату. Вона втретє відвідує Дні української моди та дизайну, про які дізналась під час волонтерства опліч з українцями. Жінка вкотре купує річ того самого бренду, який уже став улюбленим. Аксесуар - подарунок собі на Різдво.

Сату Йланен, відвідувачка з Фінляндії:

Я побачила цю хустинку ще здалеку. І подумала, яка цікава річ. І звісно, я знаю цю дизайнерку, раніше купувала в неї аксесуари. Здається, я вже "підсіла" на це.

Дні української моди та дизайну - проєкт частково благодійний. Увесь прибуток, який приносить робота кафе, де пригощають борщем, печеною картоплею та канапками, йде на допомогу Збройним силам України.

А так звучать українські пісні в джазовій інтерпретації. Концерт - подарунок для відвідувачів. Наступний захід організаторки планують провести вже у новому році.