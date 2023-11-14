У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 - з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Куди відбулися влучання ракет і "шахедів" наразі невідомо.