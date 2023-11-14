Росіяни атакували 2 ракетами та 8 дронами, ППО знищила сім "шахедів" - Повітряні сили [ Редагувати ]
У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
З району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 - з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Куди відбулися влучання ракет і "шахедів" наразі невідомо.
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