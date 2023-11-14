Випили майже дві тисячі літрів пива, щоб допомогти ЗСУ. У Великій Британії відгуляли найбільший в країні український Пиво FEST. Виторг організатори спрямували на допомогу українським захисникам. Чим заохочували гостей - знає Ольга Жидецька.

2 тисячі літрів, 46 сортів пива, музика й танці. Осередок Спілки українців Великої Британії у Бредфорді влаштував найбільший у королівстві український пивний фестиваль. До участі залучили понад три десятки броварень з України та Сполученого Королівства. Так місцева громада уже котрий рік допомагає батьківщині. Зароблені на заході кошти підуть на потреби ЗСУ.

Євген Химера організатор Пиво FEST:

Сьогодні понад 400 людей прийдуть, поп'ють українського пива, почують українську музику і побачать українські танці. І знаєш, я не можу сам на фронті бути й бити тих орків, що окуповують Україну, Але те, що я можу зробити, це допомогти Україні економічно. І то гарно думати, що кожен раз, як я п'ю то пиво, я допомагаю комусь на фронті.

Щоби гості швидко не сп'яніли від пивного розмаїття - пропонують закусити. На столі традиційні українські та англійські страви. До меню підійшли по-новаторському - частували зокрема квашеними огірками у фритюрі. Але найпопулярнішими вже звично є...

Орися Химера, голова Спілки українців у Великій Британії м. Бредфорда:

Вареники. Минулого року ми їх у суботу півтори тисячі продали, і надіюся, що і сьогодні так буде.

Пивний фестиваль відбувається уже вдев'яте. Перерву робили хіба на два ковідних роки. І неодмінно він має успіх і серед англійців, і серед місцевих українців. Після Другої Світової, у Бредфорді, утворилася найбільша в Європі українська діаспора.

Пиво FEST дуже мені подобається, бо то є нагода спробувати різні українські пива. - Яке смакує найбільше? - Львівське.

Окрім пива, відвідувачам пропонували культурну програму - виступи українських та англійських музикантів. Родзинкою дійства стали українські народні танці

За два дні фестивалю його відвідало близько шестисот людей. Завдяки заходу понад 5 тисяч фунтів спрямують на підтримку України через платформу United24. Наші Збройні сили Бредфордський Пиво FEST підтримує з 2014 року.