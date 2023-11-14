У Британії випили майже дві тисячі літрів пива для підтримки ЗСУ [ Редагувати ]
Випили майже дві тисячі літрів пива, щоб допомогти ЗСУ. У Великій Британії відгуляли найбільший в країні український Пиво FEST. Виторг організатори спрямували на допомогу українським захисникам. Чим заохочували гостей - знає Ольга Жидецька.
2 тисячі літрів, 46 сортів пива, музика й танці. Осередок Спілки українців Великої Британії у Бредфорді влаштував найбільший у королівстві український пивний фестиваль. До участі залучили понад три десятки броварень з України та Сполученого Королівства. Так місцева громада уже котрий рік допомагає батьківщині. Зароблені на заході кошти підуть на потреби ЗСУ.
Євген Химера організатор Пиво FEST:
Сьогодні понад 400 людей прийдуть, поп'ють українського пива, почують українську музику і побачать українські танці. І знаєш, я не можу сам на фронті бути й бити тих орків, що окуповують Україну, Але те, що я можу зробити, це допомогти Україні економічно. І то гарно думати, що кожен раз, як я п'ю то пиво, я допомагаю комусь на фронті.
Щоби гості швидко не сп'яніли від пивного розмаїття - пропонують закусити. На столі традиційні українські та англійські страви. До меню підійшли по-новаторському - частували зокрема квашеними огірками у фритюрі. Але найпопулярнішими вже звично є...
Орися Химера, голова Спілки українців у Великій Британії м. Бредфорда:
Вареники. Минулого року ми їх у суботу півтори тисячі продали, і надіюся, що і сьогодні так буде.
Пивний фестиваль відбувається уже вдев'яте. Перерву робили хіба на два ковідних роки. І неодмінно він має успіх і серед англійців, і серед місцевих українців. Після Другої Світової, у Бредфорді, утворилася найбільша в Європі українська діаспора.
Пиво FEST дуже мені подобається, бо то є нагода спробувати різні українські пива. - Яке смакує найбільше? - Львівське.
Окрім пива, відвідувачам пропонували культурну програму - виступи українських та англійських музикантів. Родзинкою дійства стали українські народні танці
За два дні фестивалю його відвідало близько шестисот людей. Завдяки заходу понад 5 тисяч фунтів спрямують на підтримку України через платформу United24. Наші Збройні сили Бредфордський Пиво FEST підтримує з 2014 року.
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