Без води, світла та газу тут виживають майже 900 людей.

Від початку повномасштабного вторгнення, від ворожих обстрілів в Авдіївці загинуло 154 цивільних. За словами очільника міської військової адміністрації Віталія Барабаша, в місті залишилося трохи більше півтори тисячі жителів, працює один магазин і два лікарі. Більше про реалії війни на українському Донбасі в нашому огляді.

Сили оборони у стрілецькому бою відбивають чергову атаку російських загарбників у Кремінському лісі.

На Луганщині основні сили противник спрямовує у бік Лиману. На цих кадрах скупчення росіян, що залягли у полі та прикидаються мертвими. Бійці "Сталевого кордону" завдають артилерійського удару.

А тут загарбники спробували викопати нору, щоб сховатися від щільного обстрілу. Артилеристи батальйону К-2 допомогли їм. Водночас, противник продовжує обстрілювати деокуповані села Луганщини.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Противник атакує, задіявши авіацію та значну частину наземної техніки. Намагається скористатися перевагою до настання холодів. Втім, тільки за учора відбиті чотири його атаки поблизу Новоєгорівки на Сватівщині. Це село, а також Білогорівка та територія Серебрянського лісу, зазнали й ударів з неба.

На Донеччині нескінченне пекло в Авдіївці та на околицях. Ворог продовжує потужно тиснути з флангів. Протягом дня наші захисники відбили 8 атак. У бій рашисти кидають переважно піхоту, тобто влаштовують так звані "м'ясні штурми". Єдине чого загарбники досягли за місяць - перетворити Авдіївку на суцільні руїни. Та попри це, у місті досі залишається близько півтори тисячі людей.

Місцева влада підрахувала, що від початку активних бойових дій торік у лютому в Авдіївці від ворожих обстрілів загинули понад 150 місцевих жителів. Тому влада та волонтери пропонують людям евакуюватися до більш безпечних місць. Протягом минулого тижня на це зважилися близько сотні людей.

Триває наступальна операція Сил оборони на Бахмутському напрямку. Наші захисники тиснуть на ворога на півдні від міста-фортеці. Водночас ворог намагається тиснути з північного флангу в бік Часів Яру. Більше року це місто знаходиться поблизу лінії фронту та потерпає від артилерійських та ракетних обстрілів.

Сергій Нікулін, житель Часового Яру:

Все згоріло, все втратили. Дуже страшно. Жили у погребі.

Без води, світла та газу тут виживають майже 900 людей. Їжею, ліками та гігієнічними засобами місцевих забезпечують волонтери та місцева влада.

Сергій Чаус, голова Часовоярської міської військової адміністрації: