ЗСУ знищили 920 окупантів, 8 танків і 20 гармат - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 13 листопада, знищили 920 російських загарбників, 8 ворожих танків, 7 бойових броньованих машин і 20 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 313 470 (+920) осіб,
- танків - 5 362 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 10 086 (+7) од,
- артилерійських систем - 7 589 (+20) од,
- РСЗВ - 882 (+1) од,
- засоби ППО - 580 (+0) од,
- літаків - 322 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 649 (+15),
- крилаті ракети - 1 561 (+0),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9 973 (+24) од,
- спеціальна техніка - 1 081 (+2)
Дані уточнюються.
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