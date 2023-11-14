Чергові зміни в британському уряді. Повертається колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон. Він очолив Міністерство закордонних справ. І одним з головних задач головного дипломата Великої Британії буде Україна. Тож, чого чекати від експрем'єра, який вивів Британію з Євросоюзу? І з чим пов'язані кадрові зміни? Про все розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Абсолютна несподіванка. Повернення Девіда Кемерона у велику політику викликало здивування не тільки у пересічних британців, але й у депутатів. Це надзвичайна рідкість, коли колишній прем'єр-міністр знову з'являється в уряді на нижчій посаді. Тим паче після семирічної перерви. Девід Кемерон - один із найулюбленіших британців прем'єр-міністрів. Він очолював уряд два терміни. І покинув його дочасно після референдуму з брекзиту. Бо сам особисто агітував за те, щоби Британія залишилася в Євросоюзі. Сам Кемерон був прем'єрою, коли росія вторглася в Україну у 2014 та анексувала Крим. Він - одним із перших запропонував вигнати росію з "Великої вісімки" і не допустити до зустрічі найбагатших держав світу. Також він добре знає, що вартують запевнення путіна.

Девід Кемерон, прем'єр-міністр Великої Британії:

володимир путін дуже чітко сказав, що він не хоче замороженого конфлікту, він не хоче розділеної України. Але якщо це так, то росія зараз має вжити заходів, щоб виконати все, про що було домовлено - вивести російські війська з України, вивести важке озброєння з України та дотриматися всіх домовленостей, і якщо цього не станеться, тоді, безумовно, Європейський Союз, включаючи Британію, повинен зберігати санкції та тиск, щоб у нас не було такого роду конфліктів на наших континентах.

Девід Кемерон був прихильником жорсткіших санкцій проти поплічників путіна та виступав за зближення України та Євросоюзу. Політичний досвід йому точно не позичати. Він добре знає, як працюють міжнародні зв'язки.

Тобіас Еллвуд, депутат парламенту Великої Британії:

На міжнародній арені нам потрібен сильний гравець, хтось, хто буде розуміти, що ми перебуваємо в стані холодної війни, що ми небезпечно скочуємося до світової війни, якщо відверто. Бо цей спалах на Близькому сході - це ще один тривожний дзвінок на міжнародній арені, який підкреслює, що можливості Заходу справлятися з цим всім погіршуються.

Саме призначення експрем'єра міністром - теж справа непроста. На жаль, від своїх наступників Терези Мей, а потім і Бориса Джонсона, Кемерон покинув не тільки уряд, але й своє депутатське місце. А міністрами можуть бути тільки члени парламенту - нижньої чи верхньої палати. Тож експрем'єра довелося терміново робити лордом. Довічне перство позачергово схвалив Його Величність король. Але й тут не все просто, бо традиційно міністри-лорди звітують про свою роботу перед Палатою лордів. А це зовсім не підходить депутатам з Палати громад.

Ліндсі Гойл, спікер палати парламенту громади Великої Британії:

Враховуючи серйозність поточної міжнародної ситуації, особливо важливо, щоб ця палата могла ефективно контролювати роботу Міністерства закордонних справ. Тому я чекаю від клерків поради щодо можливих варіантів посилення нагляду над роботою Міністерства закордонних справ, коли цю посаду займає член іншої палати. Я можу запевнити Палату громад, що я повністю усвідомлюю потребу того, щоб високошановні члени могли притягнути уряд до відповідальності в цій сфері, особливо в нинішній час.

Лорд Кемерон, тепер саме так до нього звертаються, замінив посаду міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі. Той тепер очікує Міністерство внутрішніх справ. Саме попередниця Суелла Брейверман і спричинила його велику перестановку в уряді. Бо назвала столичну поліцію упередженою до пропалестинських протестувальників. Мовляв, вони організовують марші ненависти, нехтують правилами, а поліція закриває на це очі. Звільнення Брейвермана послужило приводом оновити список міністрів, у зв'язку з підготовкою до загальних виборів, які відбудуться вже наступного року.