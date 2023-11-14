Від 70-80 тисяч пострілів на добу до 8 тисяч: у ЗСУ розповіли про дефіцит снарядів у росіян (відео)

Потужність артилерії російських окупантів скоротилася з 70-80 тисяч пострілів на добу на початку війни до 8 тисяч у середньому зараз. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков