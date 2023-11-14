Ворог атакував Харківщину 6 "шахедами", є влучання по підприємству [ Редагувати ]
Ввечері 13 листопада російські війська вдарили по Ізюмському району Харківщині шістьма дронами-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора ввечері, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих.
4 дрони збиті силами ППО!
Також під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.
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