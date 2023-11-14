Офіційний Берлін передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS -T. Про це повідомив посол Німеччини Мартін Єгер. За словами дипломата, комплекси надійдуть вже до кінця року. Усе, аби посилити захист українських міст та енергетичної інфраструктури від російських ракет.

Взагалі, Німеччина постійно збільшує свою військову допомогу Україні. Приміром, німецькі депутати планують закласти в бюджет наступного року додаткові кошти. Підуть вони на підтримку українського війська. Тетяна Логунова розкаже більше.

Вдвічі більше. Не чотири, а 8 мільярдів. Німецька урядова коаліція вирішила виділити додаткові кошти на військову підтримку України. Рішення вже погодили представники всіх правлячих партій. Залишилася лише формальність - його має затвердити бюджетний комітет Бундестагу. Очікується, що це станеться у четвер.

Першими про плани подвоїти допомогу повідомили німецькі журналісти. Згодом інформацію підтвердив особисто міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв'ю німецькому каналу ARD. Додаткові гроші в уряду заросило саме його відомство.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Це реакція на досвід минулого року. Ми бачили, що закладені кошти дуже швидко вичерпалися. І ми не хочемо знову опинитися в ситуації, коли у наступному році доведеться просити в уряду гроші знову. Одночасно це і важливий сигнал для України, яка продовжує свою боротьбу. Особливо зараз, коли увага частини світу привернута до подій на Близькому Сході. Це свого роду послання українцям - ми не залишимо її без підтримки.

Німеччина є головним донором військової допомоги для України в Європі. У світовому масштабі - більше допомагають лише Сполучені Штати. За підрахунками німецьких експертів, після початку повномасштабної війни, Київ отримав від Берліна військову допомогу на суму в 17 мільярдів євро. Німці надали бойові танки "Леопард" першої й другої модифікацій, зенітно-ракетні комплекси Patriot, надсучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, бойові машини піхоти Marder та зенітні установки Gepard. Допомагати стільки, скільки буде необхідно - постійно обіцяє і канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Силова зміна кордонів більше не повинна бути частиною європейської реальності. Своєю агресією проти України російський лідер вирішив змінити цю угоду, він почав війну проти іншої країни, щоб спробувати зробити її територію російською. Ми не можемо цього допустити. І будемо підтримувати Україну. путін не повинен перемогти.

На закупівлю якого озброєння підуть заплановані мільярди поки невідомо. Утім, можна спрогнозувати, що німці зроблять акцент на системах протиповітряної та протиракетної оборони. Офіційний Київ сподівається також отримати від німців далекобійні крилаті ракети Taurus. Утім, канцлер Шольц і досі вагається щодо їх передачі.