На Херсонщині Силам оборони України вдалося відкинули мінометні розрахунки російської армії, щоб вони не добивали до правого берега Дніпра. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

"Обстановка залишається досить напруженою, тому що ворог, використовуючи в тому числі і зміну погоди, перебудовує свою діяльність. Як тільки зникло штормове попередження і погода трошки налагодилась, вони негайно активізували і аеророзвідку і авіацію, і артилерію. І за вчорашній день обласний центр Херсонщини потерпав понад 10 разів від обстрілів. І взагалі активізувалась ситуація вогняна на правому березні Дніпра.

Також тактична авіація підсилила цей накал, знову 33 авіабомби було застосовано... Нажаль, за вчорашній день дуже великі втрати: троє людей загинули, 15 поранені....

Ми намагаємось всіма силами у рамках контрбатарейної боротьби відкидати ворога максимально. Вже трошки полегшили на деяких ділянках щодо застосування мінометних розрахунків, їх відкинули на відстань, щоб не досягали. Але ворог відшукує альтернативи.

І як вчора, до прикладу застосував по Херсону реактивні системи залпового вогню від чого великі руйнування і людські втрати.

У Чорному морі шторм теж трошки вщух, ми фіксували вчора надвечір до п'ятьох кораблів розгорнуто в Чорному морі, на сьогодні ранок фіксуємо два. Очевидно, що це перехід від Севастополя до Новоросійська, оскільки під час шторму вони не могли навіть цього зробити. Тобто два кораблі, це не ракетоносії, вони очевидно не несуть загрози. Але наявність носіїв у пунктах базування і їх готовність виходу на бойове чергування це і робить рівень загальної загрози з боку Чорного досить високим.", - розповіла Наталія Гуменюк.