Діабет - хвороба, що постійно прогресує, і, на жаль, не виліковується.

День боротьби з цукровим діабетом. Хворобою, яку все частіше почали діагностувати у дітей. Загальну тенденцію по Україні можна відслідкувати на прикладі одного міста - Чернівців. Там за два роки кількість хворих збільшилась на 100%. Більшість - діти до 6 років. А нещодавно діабет діагностували у двомісячних малюків. Що потрібно знати про цукровий діабет і хто у групі ризику? Ольга Лучек про все детально.

Сашкові - 4 роки. Він спритний і непосидючий. Два роки тому мати хлопчика Оксана дізналася: у сина - цукровий діабет.

Оксана, мати Сашка:

У нього була спрага, він погано себе почував, була сильна рвота, організм перестав справлятися з хворобою, звернулися в обласну дитячу лікарню, здали аналізи, і показався високий рівень цукру в крові.

У сім'ї Сашка на цукровий діабет ніхто не хворів. Спершу звикнути до нового способу життя було нелегко, - каже Оксана, - а нині вже адаптувалися. Головне - допомогти малюкові "акліматизуватися" психологічно, підтримувати його й усувати різні спокуси.

Оксана, мати Сашка:

У нас є таблички, ми там дивимося, скільки одна хлібна одиниця має, і вже розраховуємо, скільки на ту чи іншу дозу інсуліну повинно бути їжі, і слава Богу справляємося.

Діабет - хвороба, що постійно прогресує, і, на жаль, не виліковується. Нині на Буковині 314 дітей з цукровим діабетом. І хворих дедалі більшає.

Марта Костів, лікар-ендокринолог ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня":

Якщо років 10 назад ми фіксували 10-15 першовиявлених випадків цукрового діабету першого типу, то на сьогодні фіксуємо 50 випадків першовиявленого захворювання на період 2023 року.

У 90 відсотків випадків хвороба заявляє про себе демонстративно. Зміни, що відбуваються з дитиною, важко не помітити. Крім спраги й частого сечовиділення про розвиток цукрового діабету першого типу свідчать зниження маси тіла, підвищена слабкість і сухість шкіри. Визначити ж підвищений рівень цукру дозволяє аналіз крові на глюкозу та аналіз сечі.

Марта Костів, лікар-ендокринолог ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня":

Вимірюємо цукор крові дитини натще, він в нормі повинен складати 4.4 -6.6.

Лікарі констатують: цукровий діабет омолоджується. 40 відсотків дітей, які захворіли на цукровий діабет у Чернівецькій області - до 6 років.

Тамара Крецу, завідувачка відділення ендокринології ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня":

В цьому році захворіли у нас двоє дітей віком до 2 місяців. Це є результати наших екологічних змін, результати ковіду, який перенесли діти, а також стреси.

Цукровий діабет після ковіду діагностували й в 13-річного Богдана. Його мати Юлія розповідає: легкий перебіг хвороби у сина мав тяжкі наслідки.

Юлія, мати Богдана:

Шок був натуральний, я чула, що говорив лікар, я бачила, я не могла це все сприйняти, що це зі мною, що це з нами, шо це сталося. Не могла в це повірити.

Нині Богдан вимушений жити за чітким графіком.

Юлія, мати Богдана:

Це другий спосіб життя, ми з цим живемо і живемо так, як повноцінні діти, просто вчасно треба міряти цукор, вчасно треба вколоти інсулін, є довгої дії інсулін, короткої дії, виходить ми 5 раз в день колемося, 2 рази зранку, на обід, на вечерю і перед сном. І так само дієта, хлібні одиниці, все вираховуємо, він росте, вага збільшується, добавляється по одній одиниці інсулін, і тоді можна вже додавати трішки більше хлібних одиниць, щоб з'їсти.

Життя людей із діабетом напряму залежить від вчасного забезпечення інсуліном. Його нестача може спровокувати серйозні ускладнення. А от здорова людина концентрацію цукру в крові на нормальному рівні здатна підтримувати за допомогою дієти та активного способу життя, переконують лікарі. Слід також зміцнювати імунну систему, щоб діти якнайменше хворіли.

Тамара Крецу, завідувачка відділення ендокринології ОКНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня":

Діти мають після народження отримати грудне молоко, зараз доказано, якщо мама немає грудного молока, і вони харчуються сумішами або коров'ячим молоком, є висока ймовірність при наявності діабету в когось з поколінь, що ця дитина може захворіти на цукровий діабет.

Цукрова хвороба має генетичну основу, пояснюють лікарі, тому важливо знати сімейну історію. Можуть спровокувати діабет також стрес чи інфекційні захворювання.