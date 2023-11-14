На курсах досвідчений неонатолог розповідає про сучасний догляд за немовлям.

Готуєтеся стати бабусею? Боїтесь, що "відстали" від новітніх технологій та підходів у вихованні дітей? Відвідайте курси. Спеціальні лекції для бабусь та дідусів проводять у Львівському обласному пологовому будинку. Чого навчають? На занятті побувала Вікторія Балицька.

Усі ці жінки скоро стануть бабусями. Серед них лише один майбутній дідусь. Його син та невістка чекають на малюка. І хоча до його народження ще кілька місяців, Богдан готується їм допомогати.

Богдан Строгуш, учасник курсів для бабусь та дідусів:

Можливо, такий час настане, що у них якісь справи появляться, і то треба буде допомогти, і треба бути в курсі справи.

Донька Галини народжуватиме днями. Майбутня бабуся не забула, як 30 років тому доглядала свою донечку, але зараз - все інакше.

Галина Яремко, учасниця курсів для бабусь та дідусів:

Ми вибирали ковдрочку в ліжечко для дитини. Я кажу: купімо пухову ковдрочку, дитині буде тепло, це буде дуже комфортно. Дочка говорить: ні, не потрібно пухової ковдрочки, потрібно ковдрочку, з яким з іншим наповнювачем, тому що таке ковдрочка буде створювати ефект сауни.

Щоб допомога доньці була ефективною Галина навчається. На курсах досвідчений неонатолог розповідає про сучасний догляд за немовлям. Виявляється, що пупкову ранку вже давно не обробляють зеленкою та перекисом водню. А промивають водою.

Немовлят уже давно не загортають у пелюшки, одразу після народження одягають підгузок. Отже, потрібно практичне заняття.

Такі курси у Львівському обласному пологовому будинку започаткували, щоб у сім'ях не виникало конфліктів.

Леся Комарницька, лікар-неонатолог Львівського обласного пологового будинку:

Для того, щоб не було непорозумінь вдома. Якщо є така ситуація, що допомагають у виходжуванні діток бабусі-дідусі, то ми маємо мати однакові знання.

Окрім практичних навичок, майбутні бабусі та дідусі отримують і психологічні поради. І ось - найважливіша.

Леся Комарницька, лікар-неонатолог Львівського обласного пологового будинку:

Вони ні в якому випадку не мають заміняти батьків. Що основними, хто доглядає, хто виховує, є батьки. А справа бабусь і дідусів - коли є потреба, коли просять батьки.

Курси безкоштовні, їх проводять раз на місяць.