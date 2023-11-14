Член збірної України втік з табору після чемпіонату Європи, щоб уникнути мобілізації [ Редагувати ]
Член збірної України зі спортивної риболовлі Артур Білан втік з розташування команди після виступу на чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії. Про це повідомив у соцмережі лідер української команди Данило Лясов і опублікував скріншот переписки з втікачем.
Артур Білан скаржиться на те, що боїться повертатися додому, оскільки вже отримав дві повістки і зізнається, що не хоче йти на війну.
Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу и не слышать взрывов. И естестенно жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию...
Так что я конечно понимаю, что моя карьера в Уркаине уже закончена, но это моя жизнь.
Данило Лясов з сарказмом прокоментував втечу свого уже колишнього партнера по команді:
Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України ухвалив "такоє тяжолоє рєшеніє". Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому...
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