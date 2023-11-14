Нинішня війна для героя наступного сюжету стала другою за його 21 рік. Спершу Станіслав воював у складі одного з добровольчих батальйонів, а потім пішов у Нацгвардію. Перед повномасштабним вторгненням встигнути демобілізуватися, приїхати додому та відпочити. Всього місяця.

А вже 24 лютого прийшов у військкомат. Став снайпером у Держприкордонслужбі. Воював на Луганському напрямку та отримав важке поранення. Нині захисник завершив реабілітацію та чекає наказу на повернення в стрій.

Відчуття у мене таке було... Не спав всю ніч. Ранком почав читати новини. Я вже почав збирати речі. Знав, що я дома довго не всиджу.

Так для Стаса почався ранок 24 лютого. Хлопець перед цим повернувся зі служби у Нацгвардії. Встиг місяць перепочити. На фронт потрапив разом із прикордонниками. На заході країни формувався підрозділ, що після навчання та злагодження рушив у пекло війни - на Луганський напрямок.

Станіслав, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Дуже кровопролитні бої були. Там просто город з землею рівняли. Там просто зрівнювали посадки, будинки в селі.

Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка, Вовчоярівка, Устинівка - міста та села Луганщини, які ворог неодноразово намагався захоплювати під якусь пропагандистську дату.

Наші тримали позиції, поки було що тримати. Ворог же нищив усе - від погреба на подвір'ї до посадки в степу.

Станіслав, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Може, там хтось скаже, що у них стара зброя, ще там щось, але вона стріляє, убиває людей. І в них шляхом кількості людей і боєприпасів вигравали на той момент. Це влітку було. Так вони по своїх трупах ходили. Запах був. Взагалі вони своїх людей не забирали. Вони по них йшли.

Тоді ворог уперше застосував заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби. У разі потрапляння таких осколків на тіло - хімікати випалювали наскрізь.

Ворогу на Лисичансько-Сєвєродонецькому-Попаснянському напрямку довго не вдавалося просуватися вперед. Коли ж вдавалося захопити хати на околицях, рашисти починали мародерити.

Станіслав, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Я особисто бачив, як він біжить, кидає свій автомат, кидає зброю, а на спині несе унітаз. Йому автомат не важливий, йому унітаз головне. На свої очі бачив.

Бачив Станіслав росіян і через снайперський приціл. Під час одного з боїв витягав з позицій своїх поранених побратимів. Цієї миті прилетіла ворожа міна. Дістав поранення в руку, множинні осколкові та перелам кісток.

Станіслав, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

У звязку із цим пораненням в руку, я допомагав нашому медику, далі перев'язувати наших важких поранених хлопців. Далі, як проводили евакуацію, я вже не памятаю.

Після лікування та реабілітації снайпер повернувся до місця несення служби. Тут продовжує тренуватися.

Станіслав, військовослужбовець Державної прикордонної служби України: