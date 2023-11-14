Гуменюк пояснила заяву росіян про "тактичне перегрупування" на Херсонщині (відео) [ Редагувати ]
Російська армія заявила про "тактичне перегрупування" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України.
Водночас після "помилкової" заяви командування угруповання "Дніпро" про "перекидання військ на вигідніші позиції на схід від Дніпра", серед російських військових почалась паніка, тож заяву довелося "анулювати".
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.
"Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. Оскільки довготривалий час в публічному інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява.
І тоді хотіли спровокувати нашу реакцію. Але реакції не послідувало, вони зрозуміли, що отримали зворотній ефект фактично. В їхньому війську почалась паніка, в їх війську посилився розбрат і вони були змушені це прибрати.
Насправді в них не дуже хороші справи, оскільки там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які знаходяться на лівому березі, наближена до критичної. Там процвітає дезертирство, суперечки між підрозділами, немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть на присутність військ на лівому березі", - заявила Гуменюк.
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