Від ендопротезування, тобто заміни суглобів, до відновлення рухомості кінцівок! Дніпро залишається великим хабом порятунку та реабілітації військових. При медичних закладах працюють фахівці різних напрямків.

Вони намагаються повернути пораненого до повноцінного життя. Бо чи не кожен боєць, після лікарняних стін, хоче повернутися на фронт. Історії поранених, але нескорених в сюжеті Олени Мендалюк.

Сергій добровольцем пішов воювати й у 14, і у 22 році. На "нулі" був з квітня. Пройшов найгарячіші точки бойових зіткнень - Торецьк, Вугледар, Мар`їнка.

Сергій - військовослужбовець ЗСУ:

Спочатку року був на Бахмуті, потім бригаду перекинули на Серебрянське лісництво. Важко, я в лікарні, а з хлопцями спілкуюсь, кажуть, кожен день обстріли, кожен день працює авіація, танки, піхота.

Сергію нещодавно зробили ендопротезування - замінили суглоб. Чоловікові діагностували коксартроз - патологія кульшового суглоба.

Сергій - військовослужбовець ЗСУ:

Ми там декілька діб на Донбасі переховувались підрозділом і спали в зерносховищах на вологому зерні, і кажуть, що воно пішло в нирки, а потім додалось постійне вживання знеболювальних. А от зараз заборонили пожиттєво вживати.

Після майже двох років повномасштабної війни з подібними запаленнями суглобів надходить багато військових, кажуть лікарі.

Ігор, лікар медзакладу:

Це хронічне захворювання, яке розвивається через порушення кровообігу. Під час служби, під час підвищених навантажень в нього це все загострилось, і через це він до нас надійшов. Ми йому виконали ендопротезування суглоба, і зараз він йде на поправку.

Велика роль в одужанні бійців - реабілітація, кажуть лікарі. Її військові отримують також у медичних закладах Дніпра. З пацієнтами працюють фахівці фізичної реабілітаційної, терапевти, ерготерапевти, логопеди та психологи. Денис вже другий місяць проходить курс відновлення. Через поранення хлопцеві довелося провести ампутацію кінцівки.

Денис - військовослужбовець ЗСУ:

Сиділи ми у Харкові, під Куп'янськом, відпочивали. На бойових ще не був. І прилетіло.

Нині військовий активно готується до протезування.

Перші результати були вже через кілька днів, коли Денис нам почав хоч трохи довіряти. Десь через тиждень ми стали вже на милиці, бо до цього він користувався лише коляскою. Я раз упав, а зараз вільно на них ходжу.

Медики роблять максимум зусиль, аби повернути всіх пацієнтів до повноцінного життя, адже майже кожен військових хоче повернутися до побратимів. Виборювати перемогу.