У понеділок, 13 листопада, Україна й Польща провели переговори з метою розблокувати пункти пропуску для українських перевізників, яких блокують польські колеги. Наразі переговори не мали результату, страйкарі не відмовляються від своїх вимог. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

"Ключове, що вимагають протестувальники - повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах. І принципово для нас: "транспортний безвіз" має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога.

Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять.

Намагаємось шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені! меморандуми, але це складно. Запропонували польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". Чекаємо відповідь вкотре.

Ми не відступаємо назад і наполягаємо: блокада кордону це порушення низки угод. І кордон має бути розблокованим негайно", - написав чиновник.

Виняток в обмеженні пропуску протестувальники роблять для:

рейсових автобусів;

вантажів гуманітарної допомоги;

цистерн з пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів;

швидкопсувних товарів та живих тварин.

За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.