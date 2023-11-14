Півтора мільярда гривень із держбюджету наступного року спрямують на модернізацію шкільних їдалень. Усе в рамках реформи шкільного харчування. Стратегію її втілення до 2027 року напередодні обговорили на нараді з урядовцями, обласними адміністраціями та міжнародними партнерами. Забезпечити здоровою та смачною їжею майже 5 мільйонів школярів - це завдання номер один.

То що ж пропонують змінити учбовим закладам? І чи буде харчування для наймолодших учнів безоплатним? Відповіді - далі в сюжеті.

Замість старого обладнання на шкільній кухні - сучасні модернізовані харчоблоки. Замість застарілого меню, яке не оновлювалось понад 60 років - нові, а головне - корисні страви. Реформа шкільного харчування, ініційована Першою леді України, триває вже 3 роки й продовжиться попри війну.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Передивилися по-іншому, розробили нові стратегії. Зокрема, 3 варіанти організації для громад, тобто кожна громада вільна обрати для себе, яким чином буде організовувати харчування для своїх дітей. Мені здається, що це дійсно правильна штука. Є родини, для дітей яких шкільний гарячий обід може бути навіть єдиним прийомом їжі за день. Є такі скрутні умови. І також зменшити їхні шанси на отримання здорового харчування це було б зараз стратегічно просто помилково.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це один з найвагоміших аргументів для біженців з України повертатися сюди - безпека, комфорт і здоров'я їхніх дітей тут, в українських школах Тому це одна з відповідей, як повернути українців в Україну. Проєкти нового будівництва чи відбудови шкіл та садочків повинні мати в собі стандарти якості шкільного харчування.

Що ж саме має змінитися до 2027 року? Стратегію реформи шкільного харчування, ухвалену наприкінці жовтня представили обласним адміністраціям та міжнародним партнерам. Школи можуть обрати одну із трьох моделей організації харчування. Базова кухня - коли самі собі готують їжу, опорна - коли на шкільній кухні готують страви одразу для кількох навколишніх закладів. І кухня-фабрика, яка готує до 12 тисяч порцій, які доставляють в різні заклади освіти. І перша така до кінця року має з'явитися в Бучі на Київщині. Область стала пілотною, тому тут уже діють і опорні кухні.

Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента України:

Успішно функціонують опорні кухні - школи, які готують сніданок та обід для себе та менших навчальних закладів, які знаходяться поруч. Це вже 16 закладів освіти, які забезпечують харчування 51 закладів освіти - школи та дитячі садочки.

Наступного року на модернізацію харчоблоків із держбюджету направлять півтора мільярда гривень.

Андрій Сташків, заступник міністра освіти й науки України:

Це достатня сума, щоб обладнати близько 350 шкіл по всій території України.

Кухарів навчатимуть у кулінарних хабах. Цьогоріч перекваліфікацію вже пройшли понад 2 тисячі фахівців. Меню для шкіл - теж може варіюватися.

Орест Степаняк, голова правління ГО "Національна асоціація громадського харчування", керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування:

Будь-яке меню має рекомендований характер. Будь-яка школа може розробити своє меню, погодити його в регіональному відділенні держпродслужби.

Над доступністю обідів - в Міносвіти теж працюють. Адже вартість їх подекуди - і до 130 гривень.

Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України:

Наша мета на наступний рік - кожна дитина перших четвертих класів і кожна дитина з пільговим статусом повинні отримувати безоплатне гаряче харчування в закладі освіти. Це мета амбітна, тому що вона потребує значного фінансування - це близько 14 млрд грн.

І тут без підтримки міжнародних партнерів не обійтися. Відповідні переговори тривають. Зокрема, в 11 областях цьогоріч планують профінансувати третину обідів для молодших класів коштом Всесвітньої продовольчої програми ООН.