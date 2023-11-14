Ferrari 1962 року продали на аукціоні за рекордні $51,7 млн [ Редагувати ]
Гоночний автомобіль Ferrari 250 GTO 1962 року продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $51,7 млн. Він став другим за вартістю автомобілем в історії, проданим з молотка.
Проданий Ferrari 250 GTO брав участь у марафоні "24 години Ле-Мана" у 1962 році. Ним керували британський гонщик Майк Паркс та італійський Лоренцо Бандіні з команди Scuderia Ferrari.
Ferrari 250 GTO 1962 року
У 1974-1985 роках власником автомобіля був голова американської організації Ferrari Club of America. Останні 38 років Ferrari 250 GTO належав одному з американських колекціонерів. Новий власник не розкривається.
За даними агентства Agence France-Presse, у 2018 році машину аналогічної лінійки продали за $48 млн на Sotheby's.
Ferrari 250 GTO 1962 року
Найдорожчим в історії автомобілем, проданим на аукціоні, був Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe. У 2022 році його купили за 135 млн євро.
Нагадаємо, днями картину Пікассо "Жінка з годинником" продали на аукціоні Sotheby's за $139 млн.
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