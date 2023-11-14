Угорський уряд запитає думку громадян про вступ України до ЄС. У країні планують провести консультації з населенням, де серед питань буде підтримка членства України в Євроспілці. Що не так з цими консультаціями? Розбиралася Ольга Жидецька.

Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!

Державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер запрошує громадян узяти участь в черговому опитуванні, які регулярно проводить влада. Здавалось би добра ініціатива, та от в уже самому зверненні та подачі кампанії, що підіграє російським наративам, закладена відповідь "Ні", яку прагне почути антиукраїнський режим Орбана.

Тамаш Менцер, державний секретар уряду Угорщини:

Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну.

Такі твердження - маніпуляція, бо створюють хибне уявлення ніби Україна має увійти до ЄС мало не завтра та це накладе військові зобов'язання на членів Євроспілки. Сюди ж навіювання думки про те, що Україна нібито отримає кошти, призначені для Угорщини. Мусолиться й вічна тема утиску прав угорської меншини.

Тамаш Менцер, державний секретар уряду Угорщини:

У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня.

Це будуть вже тринадцяті національні консультації в Угорщині, і тема України підіймається на них не вперше. Торік уряд Орбана у тій самій маніпулятивній манері опитував населення щодо санкційної політики ЄС. Підсумки не дивують.

Александра Сенткіралі, речниця уряду Угорщини:

Результати консультацій: 97% угорців відкидають санкції, які можуть завдати серйозної шкоди. Послання чітке: санкційна політика Брюсселя має бути переглянута. Потрібні не помилкові санкції, а якнайшвидші мирні переговори.

Національні консультації - "фішка" уряду Орбана. Таким чином він легалізує потрібні йому рішення ще від початку свого правління. Питають про все: пенсії, субсидії, ставлення до Джорджа Сороса та ковідні обмеження. І такий формат викликає значну критику щодо об'єктивності. Це не рефередум, а таке собі анкетування охочих поштою чи онлайн, яке триває кілька місяців. До прикладу, торік, в опитуванні, взяли участь мільйон чотириста тисяч громадян. Тоді як в Угорщині зареєстровано понад 8 млн виборців. При цьому вважається, що участь у консультаціях беруть прихильники влади. Тож результати майбутніх консультацій спрогнозувати нескладно, бо прем'єр Віктор Орбан - безкомпромісний.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Що стосується питання переговорів з Україною про членство в ЄС, я вважаю, що їх не варто починати. Я б сказав, що Україна настільки ж далека від членства в ЄС, наскільки угорське місто Мако до Єрусалиму.

Щоправда, такі маніпуляції, відвертий шантаж та нехтування колективними інтересами збоку Будапешту дедалі більше дратують ЄС. Особливо враховуючи статус Угорщини - однієї з найбідніших країн спілки, яка суттєво залежить від субсидій Брюсселю.