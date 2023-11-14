Уряд Непалу заборонив соціальну мережу TikTok. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністерки інформаційних технологій Рекхи Шарми, зараз вивчається технічний бік закриття TikTok у країні, провайдерам інтернет-послуг передали відповідне розпорядження.

TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, є шостою за популярністю соцмережею в Непалі. Але влада країни зазначає, що TikTok використовується для поширення контенту, який підриває "соціальну гармонію та руйнує сімейні зв'язки та суспільні відносини".

Крім того, повідомляється про зростання кіберзлочинності, пов'язаної з TikTok: за останні чотири роки в Непалі було скоєно понад 1,6 тис. таких кібератак.

Рішення уряду підтримали не всі представники керівництва Непалу. Так Гаган Тхапа, лідер партії "Непальський конгрес", яка входить до правлячої коаліції, заявив, що заборона TikTok є "придушенням свободи думок".

Регулювання є необхідним для того, щоб перешкоджати тим, хто використовує соціальні мережі зі злими намірами. Але закривати соцмережу в ім'я регулювання абсолютно неправильно.

У TikTok агенції Reuters не прокоментували заборону соцмережі. Непал не перша країна, де цю соцмережу забороняють чи обмежують. Серед них і сусід Непалу - Індія, де TikTok заборонили в червні 2020 року на підставі того, що він може підривати національну безпеку та цілісність.