Розстріл авто на Херсонщині: нові деталі про стан 2-місячної дівчинки [ Редагувати ]
У понеділок, 13 листопада, окупанти в передмісті Херсону поцілили в автівку з цивільними.
Голова адміністрації повідомив, що життю двомісячної дівчинки нічого не загрожує, хоча у неї забої легенів, нирок та черепно-мозкова травма.
Її мати втратила ногу. Стан жінки стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка.
"64-річний дідусь дитини загинув. Він згорів у авто...", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.
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