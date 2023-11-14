У понеділок, 13 листопада, окупанти в передмісті Херсону поцілили в автівку з цивільними.

Голова адміністрації повідомив, що життю двомісячної дівчинки нічого не загрожує, хоча у неї забої легенів, нирок та черепно-мозкова травма.

Її мати втратила ногу. Стан жінки стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка.

"64-річний дідусь дитини загинув. Він згорів у авто...", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.