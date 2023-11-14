Панікаров жив на Салтівці, і під обстрілами підтримував російську армію.

Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Харкові винесли вирок чоловіку, який навів ракету на будівлю обласної адміністрації.

Денис Панікаров жив на тій самій Салтівці, яку нещадно обстрілювала російська армія. І навіть дивлячись на всі жахіття, передавав відомості ворогу. Зараз зрадник мріє, щоб його обміняли росіяни. На суді побувала Світлана Шекера.

Підозрюваний Денис Панікаров у СІЗО з 6 липня 2022. Його затримали після того, як виявили повідомлення в телефонах та соцмережах, де чоловік під ніком Денис Гора підтримував збройну агресію росії.

Писав коментарі під різними публікаціями в соцмережі "ВК", один з таких прикладів: ось під публікацією Кадирова він пише: "Работайте, братья. Спасибо из Харькова". Він пише про підтримку харків'янами тих дій, які вчиняє росія.

При чому сам Панікаров жив на Салтівці, і під обстрілами підтримував російську армію.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури:

Обвинувачений здійснював передачу інформації щодо розміщення Збройних сил України, зокрема, 28 лютого 2022 року він передав таку інформацію. В контакті особистими повідомленнями, він спілкувався з двома кураторками, одна з них - це військовослужбовиця так званої ДНР, а інша особа - це керівниця фонду "Спасём Донбасс". Тобто він з ними активно спілкувався, передавав їм інформацію про розміщення Збройних сил України, оперативну інформацію по Харкову, інформацію про результати влучань.

Панікарова звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу - це і державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. І зберігання та переробка зброї. І колабораціонізм. До виголошення вироку підозрюваний Панікаров неговіркий. Про себе розповідає - 38 років, одружений. Має вищу економічну освіту. Працював охоронцем. Має родичів та друзів у росії. Усі звинувачення заперечує.

- Чому саме вас затримали, як ви думаєте? - Понятия не имею. - Можливо, розраховуєте на обмін. - Возможно. - А хотіли б обмінятись в росію? - Да, вполне. Не хочу оставаться в етой стране. - Чому? - Не хочу.

Тут же, у залі суду - один із представників харківської тероборони. Олександр Асєєв прийшов подивитися в очі навідникові. Згадує момент удару.

Олександр Асєєв, постраждалий:

Я подошёл, взял чашку чая, шёл направо к себе в комнату по первому этажу, не доходя до колоны порядка 2-3 метров, последовал тот первый удар. Я упал под колонну. В свете взрыва, еще был рассвет. И в свете взрыва казалось, что летели тысячи осколков. Это летели стекла, стекла, двери, окна. Коридор был завален стеклом битым, алюминием, дверьми. Я дошел до комнаты, смотрю, лежит пацан один из моих.

Олександр Асєєв пережив і другий удар "Іскандером" по будівлі адміністрації.

Олександр Асєєв, постраждалий:

Он пришелся в кровлю, примерно по тем же координатам били. Ракета прошивает 6 этажей здания. С 6 до подвала. Завал образуется где-то 4 на 4. По всей вертикали, по коридору. И в завале погибает, как потом оказалось, 29 человек.

Суддя зачитує вирок.

Тетяна Бобко суддя:

За ч. 2 ст. 11 ККУ у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого.

Правоохоронці кажуть: наводив ракети на рідне місто Панікаров навіть не заради грошей.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури:

Встановлено за переписками, що він був активним прибічником рос федерації, росармії, і він передавав цю інформацію задля того, аби йому оформили паспорт рф, і надалі допомогли з переїздом до рф.

Вже після оголошення вироку на питання Панікаров пояснює, чому пішов на співпрацю з ворогом.

- Политическая позиция. - Яка? - Я не считаю, что в Украине власти - это те люди, которые отвечают истинным интересам Украины и ее гражданам. - І тому росіяни повинні обстрілювати мирну Салтівку? - Я этого не говорил.

Чи буде оскаржувати вирок засуджений Панікаров ще не вирішив. Каже: півтора року тому вже отримав пропозицію і чекатиме на обмін.