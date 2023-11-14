Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе: є загиблий [ Редагувати ]
Окупанти рф вчинили удар по Нікополю Дніпропетровської області, використовуючи три дрони-камікадзе. Внаслідок атаки загинула одна людина, а також є поранений.
Цю інформацію оприлюднив у Telegram глава Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.
Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.
У результаті ворожої атаки в Нікополі Дніпропетровської області одна людина загинула, а щодо інших пошкоджень очікується додаткова інформація.
Раніше ми писали про те, що російська федерація з артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.
по темі
За словами Андрія Єрмака, наступний 2024 рік може стати вирішальним у розв'язанні повномасштабної війни, яку росія веде проти України
У понеділок, 13 листопада, окупанти в передмісті Херсону поцілили в автівку з цивільними
Українські війська продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках
Голова дипломатії ЄС, Жозеп Боррель, у понеділок, 13 листопада, повідомив, що Україна залишається головним пріоритетом для Європейського союзу
Мустафа Джемілєв у понеділок, 13 листопада, отримав звання Героя України