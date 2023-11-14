Rheinmetall поставить Україні біля 30 танків Leopard [ Редагувати ]
Уряд України уклав контракт з німецьким концерном Rheinmetall на постачання систем Leopard 1, включаючи 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та два танки для навчання водіїв.
Постачання заплановано на 2024 рік.
Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.
Концерн Rheinmetall повідомляє, що Уряд України уклав контракт на закупівлю систем Leopard 1.
Ця угода включає:
- 25 основних бойових танків Leopard 1A5,
- п'ять броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2,
- два танки для навчання водіїв.
Згідно з інформацією Rheinmetall, системи Leopard 1 наразі проходять капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі та готуються до використання.
Таким чином, Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійним постачання тактичної техніки. Крім того, компанія надає допомогу українським збройним силам іншими ресурсами, такими як боєприпаси, дрони, медичне обладнання і т.д.
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