За словами Андрія Єрмака, наступний 2024 рік може стати вирішальним у розв'язанні повномасштабної війни, яку росія веде проти України. Керівник Офісу президента вказав, що наближається переломний момент в цьому конфлікті.

Наближається поворотний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним.

За словами керівника Офісу президента, контрнаступ ЗСУ продовжується, і українські війська вже закріпилися на лівому березі Херсонської області. Він також висловив заклик до США про посилення санкцій проти росії та збільшення військової допомоги Україні для зміцнення протиповітряної оборони перед зимою.

Зазначено, що президент Володимир Зеленський вважає, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але цей етап може бути найважчим. Однак думки військових експертів розходяться, і зауважено, що деякі вважають, що наразі йде середина війни.

Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку.

За словами Ковальова, найважча частина війни, ймовірно, буде тоді, коли ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та Запорізьку область.

А потім будуть знаходитися по лінії фронту з Донецькою та Луганською областю. І будемо вирішувати подальший хід дій щодо тимчасово окупованого Криму. Ось там розпочнеться найважча частина. Поки що ми по середині. Це особисто мій погляд.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях зустрічі радників з національної безпеки і зовнішньої політики на Мальті почав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки.