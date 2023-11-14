Постоять, але вже недовго. Минулого тижня Кабмін дав зелене світло на знесення монументів, які входили до реєстру нерухомих пам'яток архітектурної спадщини. Найвідоміші з них це пам'ятник Пушкіну та ватажку більшовиків у Першій світовій війні Миколі Щорсу. В Україні триває демонтаж радянських постаментів.

А чи є життя для таких монументів після декомунізації? Виявляється, так! Існує навіть музей! Туди звозять демонтоване радянське минуле. Про декомунізацію в Україні - далі в матеріалі моїх колег.

Львівщина. Тут декомунізація триває повним ходом. Частину пам'ятників обережно знімають із постаментів.

Деякі - зносять тракторами!

Зі стін будинків тут знімають таблички, які нагадують про тоталітарне минуле. Загалом робоча група з декомунізації при Львівській ОВА виявила в області понад 300 пам'яток радянської доби. 260 - уже демонтували.

Захар Миляник, член робочої групи з декомунізації Львівської ОВА:

Насправді є юридичні моменти, є технічні, деколи в громадах просто немає техніки або деколи немає бажання це зробити. Тому мета нашої робочої групи - максимально допомогти, посприяти, десь підштовхнути їх юридично, десь підштовхнути їх, можливо, технічно: шукаємо підприємців, надаємо техніку, і таким чином пришвидшуємо цей процес.

Визначитися з пам'ятниками, які треба знести у першу чергу, нерідко посадовцям допомагають місцеві. Люди звертаються до адміністрацій, пишуть заяви.

Просили, є заяви наші від громади до обласної, колись була сільська рада, тепер адміністрація, ходили до Зозулі, що зніміть нам того Альошу. Ми хотіли, щоб був хрест, низ кажемо лишіть, а туди поставив мармуровий хрест.

У Львові - ще влітку взялися за демонтаж пам'ятних плит на Марсовому полі. Вважалося, що під ними - поховані понад 3 тисячі загиблих радянських воїнів. Нині історики працюють над тим, аби спростувати міфи минулого.

Святослав Шеремата, керівник меморіального-пошукового центру "Доля":

Документація, яку робили представники тоталітарного режиму, і реалії - вони не відповідають дійсності, і так виглядає, що під цими плитами далеко не під усіма є поховання. У випадку виявлення останків буде проведено ексгумація перепоховання.

У Києві теж триває робота з декомунізації. Тиждень тому на Галицькій площі зняли зірку з радянського обеліска. Посадовці й законотворці кажуть: працюють над тим, аби з вулиць столиці прибрати всі пам'ятники, що тягнуть за собою радянський та імперський слід.

Дмитро Білоцерківець, депутат Київської міської ради:

Київрадою визначено 69 об'єктів, що підлягають усуненню з публічного простору Києва. За інформацією відповідних департаментів, переміщено 48 об'єктів. Зокрема, за цей час було знято охоронний статус з таких об'єктів як Чкалов, Ватутін та погруддя Пушкіна.

Зі Щорсом та Пушкіним, що встановлені на центральних вулицях столиці, було найбільше проблем - каже Дмитро Білоцерківець. Самі по собі пам'ятники є витворами мистецтва. І просто знищити їх було б неправильно.

Дмитро Білоцерківець, депутат Київської міської ради:

По Пушкіну, я впевнений, що це буде дуже швидко. По Щорсу. Фахівці кажуть, що є вимога відповідної техніки. Ми будемо дивитися, яка техніка у нас є. Можливо, будемо просити.

Куди подіти демонтовані пам'ятники - для Києва питання відкрите. Вже кілька років тривають розмови про відкриття музею в районі ВДНГ. Втім поки що далі розмов справа не дійшла.

А от на Сумщині є цілком конкретна адреса, куди звозять радянське минуле. Містечко Путивль - тут, у музеї, приймають демонтовані монументи радянським вождям і воєначальникам. Ось до цього страхітливого експоната - народні умільці додали яскравих фарб.

Народна декомунізація проходила. Ви бачите, наслідки цієї народної декомунізації, ми нічого цього не прибираємо, так воно й залишається в нашому музеї.

Загалом у музеї - вже 91 експонат! Директор наголошує: мета не просто зібрати докупи все, що нагадує про СРСР.

Сергій Тупик, керівник Державного історико-культурного заповідника в Путивлі:

Це теж одна з характерних рис радянської монументальної пропаганди - масовість і тому багато пам'ятників, які не зовсім цінні, вони теж для історії цінні тим, щоб показати, що не всі вони виконані на досконалому, на високому професійному рівні.

Демонтованих пам'ятників - причому в усіх регіонах України - з часом лише більшатиме, кажуть чиновники. У Міністерстві культури створили реєстр пам'ятників, погрудь, табличок і навіть дрібних деталей, які потрібно прибрати з вулиць.

Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України:

Тільки в самому реєстрі їх понад 1200. Щодо них - вже 250 позбавлені відповідного охоронного статусу. Щодо 300 - готуються рішення. Тобто, після того, як об'єкт, назвемо його так, втрачає охоронний статус, його власник спокійно може виконати зобов'язання, передбачені законом і демонтувати його.

У Міністерстві наголошують: подекуди можна зустріти об'єкти, які демонтувати неможливо. Швидше за все їх перейменують і залишать на місцях як символ тоталітарного минулого, до якого Україна ніколи не має повернутися.