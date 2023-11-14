У жовтні 2023 року в Україні спостерігалося подальше здешевлення овочів через великий урожай.

Загальний рівень інфляції в цей період впав до мінімуму за три роки, що свідчить про сприятливу економічну ситуацію в країні.

Дані, наведені Держстатом, підтверджують цей тренд.

Крупи гречані подешевшали на 11% до 36,5 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 10,3% до 48,8 гривні за десяток.

Ціни на алкоголь та сигарети

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила про те, вже у найближчому майбутньому відбудеться голосування за головний кошторис країни.