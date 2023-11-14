Ціни на продукти: що подешевшало [ Редагувати ]
У жовтні 2023 року в Україні спостерігалося подальше здешевлення овочів через великий урожай.
Загальний рівень інфляції в цей період впав до мінімуму за три роки, що свідчить про сприятливу економічну ситуацію в країні.
Дані, наведені Держстатом, підтверджують цей тренд.
- Крупи гречані подешевшали на 11% до 36,5 гривень за кілограм.
- Яйця подорожчали на 10,3% до 48,8 гривні за десяток.
Ціни на алкоголь та сигарети
Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік.
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