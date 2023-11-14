Після рішення про посилення оборонних можливостей Херсона, президент України Володимир Зеленський повідомив, що були зміцнені контрбатарейні можливості, системи та засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби і інші заходи безпеки.

Це рішення прийнято відповідно до аналізу ситуації на фронті та щоденного селектора, під час якого розглядаються інформація про стан на фронтах, постачання боєприпасів та озброєння, а також звіти розвідслужби.

Президент також зазначив, що війська російської федерації продовжують атакувати Херсон, обстрілюючи цивільні об'єкти.

Ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності. Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО.

Зеленський додав, що спостерігається реалізація такого посилення по Херсону.

На тлі частих повітряних атак окупантів із застосуванням ударних дронів йде аналіз зміни тактики ворога, і коригується робота наших систем ППО.

МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.

Президент відмітив, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку.

Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції.

Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.