Україною шириться повітряна тривога: всі в укриття [ Редагувати ]
У вівторок, 14 листопада, в Україні шириться повітряна тривога через зліт винищувача Міг-31К. Згідно з джерелами, українське військове керівництво отримало інформацію про зліт цього винищувача у прикордонних районах.
Міг-31К може нести різноманітні типи бойових навантажень, включаючи крилаті ракети та бомби.
Повітряна тривога була оголошена по всіх регіонах країни.
Влада звертається до громадян із закликом пройти в укриття та знаходитись у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Станом на 14:40 карта виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що у ВМС назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі.
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