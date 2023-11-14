На одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада виникла пожежа через перепад напруги, викликаного ворожим обстрілом. Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму Facebook-акаунті.

Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт у Донецькій області.

Як зазначається, під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів.

Нагадаємо, що раніше у Казахстані сталася пожежа на шахті. Там загинули десятки людей. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, своєю чергою висловив співчуття сім'ям загиблих і оголосив 29 жовтня національним днем жалоби.