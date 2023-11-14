Під землею перебували 45 людей: у Донецькій області пожежа на шахті [ Редагувати ]
На одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада виникла пожежа через перепад напруги, викликаного ворожим обстрілом. Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму Facebook-акаунті.
Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт у Донецькій області.
Як зазначається, під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів.
Нагадаємо, що раніше у Казахстані сталася пожежа на шахті. Там загинули десятки людей. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, своєю чергою висловив співчуття сім'ям загиблих і оголосив 29 жовтня національним днем жалоби.
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