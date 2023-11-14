На сьогоднішній день в російській федерації зафіксована економічна стійкість. Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов висловив надію, що до 2025 року в країні відбудуться внутрішні системні руйнівні зміни.

За словами Буданова, ланцюги виробництва в росії наразі ще не зазнали руйнувань, проте кризові явища посилюються.

Скільки триватиме війна

Погляд голови Головного управління розвідки МО свідчить про можливість тривалого характеру конфлікту, особливо якщо одна зі сторін відмовиться підписувати мирні договори. Вказаний приклад конфлікту між росією та Японією є історичним прикладом такої ситуації, де відсутність підписаного мирного договору призвела до тривалої напруженої ситуації між двома країнами.

Важливо враховувати, що такі порівняння мають свої унікальні аспекти, і ситуація в Україні може виявитися іншою. Вирішення конфлікту і підписання мирних договорів зазвичай вимагає складних переговорів та домовленостей між сторонами конфлікту.

Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у рф значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти.

росія зберігає економічну стійкість

Аналіз Головного управління розвідки МО вказує на кілька ключових факторів, які можуть впливати на тривалість бойових дій росії високої інтенсивності:

Системні зміни в економіці: Існуючі економічні проблеми, такі як криза пального і зростання цін на харчові продукти, можуть послабити економічну стійкість росії і вплинути на її здатність фінансувати військові операції високої інтенсивності.

Зовнішнє постачання військово-технічного призначення: Залежність від зовнішніх постачань може стати вразливішою точкою для росії, особливо в умовах санкцій та обмежень щодо військових поставок.

Зростання втоми від війни: Посилення втоми від війни серед населення та військових може призвести до спаду підтримки для військових дій, а також до зменшення бажання продовжувати конфлікт.

Враховуючи ці фактори, Буданов висуває прогноз, що реальні проблеми для росії можуть виникнути найближчим часом, зокрема у 2025 році. Важливо відзначити, що такі аналізи мають свій ступінь несвідомості, і багато факторів може змінюватися в процесі розвитку ситуації.

Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу.

Скільки триватиме війна?

Оцінка ситуації в Україні, подана керівником Офісу президента та самим президентом, вказує на неоднозначне розуміння того, на якому етапі знаходиться конфлікт. Порівняння з бігом на 100 метрів і визначення "70 метрів подолано" є метафоричною спробою передати прогрес українських Збройних сил у відбитті агресії росії.

Зазначення президента Зеленського про те, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але цей етап може бути найважчим, може вказувати на те, що конфлікт може набути нових вимірів або стати більш складним на останніх етапах.

Важливо враховувати, що військові конфлікти є динамічними, і оцінки стадій часто залежать від контексту та точки зору висловлювача.

Раніше ми писали про те, що Зеленський заявив про суттєве підкріплення оборони Херсона.