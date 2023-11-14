MELOVIN розповів про свою невиліковну хворобу. Це цукровий діабет, є серйозним медичним станом, який вимагає догляду. Співак вирішив поділитися своєю особистою історією, що може бути важливим для його шанувальників, які також можуть зіткнутися із схожими проблемами.

Цукровий діабет може суттєво впливати на фізичне та емоційне здоров'я людини.

Я продовжую свою місію гучно говорити те, що наближає кожного з нас всередині до своїх власних перемог над собою та над ментальністю. Про те, що веде до безумовної любові та поваги до себе, яка проявляється у кожного починаючи з елементарного та базового. Піклуватися про себе – це ґрунт.

Про свою хворобу він дізнався, коли здавав аналізи перед видаленням грудочок Біша. Артист вважав, що його різка зміна ваги повʼязана саме з цим, але результати медичного огляду показали дещо інше, від чого музикант "випав в осад".

Це спадковий цукровий діабет Mody типу. Артист дав зрозуміти, що був наляканий аналізами та довго не міг наважитися на те, щоб розповісти фанатам правду про свої раптові зникнення з соцмереж.

Нагадаємо, що відомого блогера та телеведучого майже паралізувало: рідкісна хвороба "вбиває" нервову систему чоловіка.