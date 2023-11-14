Правоохоронці виявили і затримали особу, яка торік допомагала окупантам проводити незаконний "референдум" в Херсонській області. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, ця особа брала участь у роботі "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для організації псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до росії.

Ця людина ходила по домівках мешканців, закликаючи їх ставити "позначку в бюлетенях".

Наразі підозрюваному з Музиківської громади оголошено підозру у колабораційній діяльності, і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Йому може загрожувати до 10 років в'язниці.

Раніше ми писали про те, що робити у випадку, коли людина потрапила у полон.