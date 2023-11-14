Допомагав рф проводити "референдум": під Херсоном затримали колаборанта [ Редагувати ]
Правоохоронці виявили і затримали особу, яка торік допомагала окупантам проводити незаконний "референдум" в Херсонській області. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, ця особа брала участь у роботі "виборчої комісії", створеної окупаційною владою для організації псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до росії.
Ця людина ходила по домівках мешканців, закликаючи їх ставити "позначку в бюлетенях".
Наразі підозрюваному з Музиківської громади оголошено підозру у колабораційній діяльності, і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Йому може загрожувати до 10 років в'язниці.
Раніше ми писали про те, що робити у випадку, коли людина потрапила у полон.
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