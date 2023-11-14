У Верховній Раді висунули пропозицію щодо надання відстрочки від мобілізації іншій категорії чоловіків - волонтерам.

Нардеп Георгій Мазурашу зареєстрував в парламенті відповідний законопроєкт №10251.

Варто відзначити, що на сьогодні законодавство не передбачає спеціальної відстрочки саме для волонтерів. Тим не менше, працівників підприємств, установ і організацій можуть звільняти від мобілізації, якщо вони відповідають визначеним умовам.

Автор аргументує необхідність прийняття законопроєкту, стверджуючи, що волонтери відіграють ключову роль у забезпеченні військових підрозділів необхідним для успішного виконання завдань з протидії агресії проти України.

"Та й у справі підтримки тих знедолених, які змушені були втекти від війни в інші регіони України, волонтери теж вирішують багато питань, які з різних причин не може вирішувати влада/держава. Причому волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком та формально за станом є військовозобов'язаними, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах та виконувати бойові та інші завдання.

При цьому багато з них їздять у зону бойових дій, куди завозять допомогу і захисникам, і цивільним громадянам, які постраждали від військових дій", - підкреслив нардеп.

Він вказав на те, що під час виконання завдань з мобілізації працівники ТЦК та СП можуть активізувати залучення волонтерів. Цей аспект може мати негативний вплив на підтримку військових підрозділів, цивільних структур та інших сфер.

Отже, Мазурашу вносить пропозицію щодо надання можливості отримання відстрочки волонтерам, які працюють в офіційному статусі та зареєстровані в відповідних реєстрах.

Хто з волонтерів може отримати відстрочку від мобілізації

Депутат закликає надавати можливість відстрочки від призову на військову службу громадянам України, які відповідають таким умовам:

Займають роботу на посаді з навантаженням не менше 0,75 ставки або займаються підприємницькою діяльністю та не мають податкових боргів.

Офіційно займаються волонтерською діяльністю, зокрема, занесені до Реєстру волонтерів і мають відповідне посвідчення.

Пред'являють документи, що підтверджують проведення волонтерської діяльності в поточному або попередньому місяці.

Автор ініціативи також пропонує внести цю категорію чоловіків, які мають право на відстрочку, до групи осіб, які можуть бути призвані на військову службу за їхньою власною згодою.

Нагадаємо, Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.