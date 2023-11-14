Міністерство оборони активно працює над тим, щоб забезпечити Збройні Сили України вітчизняними бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та харчовими продуктами.

На сайті оборонного відомства зазначається, що ключовими критеріями при виборі постачальників залишаються якість товарів та конкурентоспроможна ціна.

В рамках вирішення цього завдання керівництво Міністерства оборони провело нараду з представниками вітчизняного бізнесу, які постачають військову продукцію. Підприємці висловили готовність повністю задовольняти потреби Збройних Сил в якісних товарах для тилових потреб.

Також на зустрічі обговорювалася можливість покращити прогнозованість співпраці між бізнесом і державою, зокрема, щоб підприємства могли планувати витрати для виконання замовлень від Міністерства оборони.

З початку 2024 року "Агенція закупівель у сфері оборони", нове підприємство Міноборони, буде відповідальною за забезпечення Збройних Сил різноманітними ресурсами, такими як одяг, їжа, пально-мастильні матеріали, бронежилети, каски та тактичне спорядження. В даний момент агенція активно готується до проведення перших закупівель продуктів харчування.

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