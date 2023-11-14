Умєров назвав обставини удару по 128-й бригаді [ Редагувати ]
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про те, що насправді відбулося під час терористичного удару по 128 бригаді.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Умєров зазначив, що військових дійсно зібрали в дворі будинку для проведення нагородження, порушивши всі правила маскування, і поруч припаркували більше десяти автомобілів.
У той момент в повітрі перебував російський безпілотник-розвідник, як зазначено у повідомленні.
"Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБР. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.
Слідство у цій справі триває. Зокрема його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - написав Умєров.
Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня артилериста у Запорізькій області українські військовослужбовці стали об'єктом обстрілу з боку російської федерації. У результаті атаки багато військових загинули, є поранені.
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