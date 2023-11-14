У Києві виявлено випадки спалаху скарлатини. Це призвело до введення дистанційного навчання або оголошення карантину в деяких школах.

Про це повідомляє "Главком".

Унаслідок цього багато учнів вимушені навчатися вдома, оскільки у столиці виникають випадки цієї хвороби, особливо серед дітей.

Внаслідок спалаху скарлатини було введено карантин в деяких київських школах. Наразі Міністерство охорони здоров'я офіційно не висловило своє коментарі щодо гострої інфекційної хвороби в Києві.

Скарлатина - це гостре захворювання, спричинене стрептококовою інфекцією, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів та характерним висипом. Це захворювання найчастіше вражає дітей віком від одного до дев'яти років.

Збудником є бета-гемолітичний стрептокок групи А. Інфекція передається повітряно-краплинним шляхом, а інкубаційний період може тривати від одного до 12 днів. Захворювання може мати легкий, середній або важкий перебіг.

Нагадаємо, в Україні, ймовірно, виник спалах гепатиту А в Вінницькій області з кількох причин, в тому числі через можливе інфікування великої кількості людей через воду або продукти харчування.