У Києві зафіксовано спалах скарлатини [ Редагувати ]
У Києві виявлено випадки спалаху скарлатини. Це призвело до введення дистанційного навчання або оголошення карантину в деяких школах.
Про це повідомляє "Главком".
Унаслідок цього багато учнів вимушені навчатися вдома, оскільки у столиці виникають випадки цієї хвороби, особливо серед дітей.
Внаслідок спалаху скарлатини було введено карантин в деяких київських школах. Наразі Міністерство охорони здоров'я офіційно не висловило своє коментарі щодо гострої інфекційної хвороби в Києві.
Скарлатина - це гостре захворювання, спричинене стрептококовою інфекцією, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів та характерним висипом. Це захворювання найчастіше вражає дітей віком від одного до дев'яти років.
Збудником є бета-гемолітичний стрептокок групи А. Інфекція передається повітряно-краплинним шляхом, а інкубаційний період може тривати від одного до 12 днів. Захворювання може мати легкий, середній або важкий перебіг.
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