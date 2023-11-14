У Тернополі внаслідок лікування зубів помер маленький хлопчик у віці 1 рік і 10 місяців. Під час проведення операції дитині раптово стало погано.

Про інцидент було повідомлено представниками поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, мати привезла свого сина до державної клініки для видалення карієсу. Оскільки дитина була у віці 1 рік і 10 місяців, для проведення такої операції необхідно було використовувати наркоз. Для цього мати отримала направлення на здачу аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали слідство за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, що стосується неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення розтину.

Нагадаємо, у Києві виявлено випадки спалаху скарлатини. Це призвело до введення дистанційного навчання або оголошення карантину в деяких школах.