Прес-служба Київської міської прокуратури повідомила, що вже завершилися судові дебати у справі, пов'язаній з "п'яною" дорожньо-транспортною пригодою, в яку втрапив актор Остап Ступка у квітні цього року.

Згідно з розслідуванням, водій автомобіля Range Rover, рухаючись по вулиці Федорова в напрямку перехрестя з вулицею К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з припаркованим автомобілем Mitsubishi. Унаслідок аварії чоловік, який перебував у легковику, отримав травми і був госпіталізований.

Водій Range Rover, тобто Остап Ступка, був затриманий на місці події. Згідно із засіданням, прилад "Драгер" зафіксував 1,62 проміле алкоголю в його крові.

"Прокурор на дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні за ч.2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років. Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого. Наступне судове засідання призначено на 23 листопада 2023 року", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Нагадаємо, син Богдана Ступки й український актор Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва.

Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі. Range Rover Ступки влетів у Mitsubishi, припаркований на зупинці.