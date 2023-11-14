Ігнат пояснив, чому збільшилась тривалість повітряних тривог [ Редагувати ]
Українцям доведеться звикати до довготривалих повітряних тривог, оскільки російські пілоти почали проводити дозаправку літаків прямо у повітрі.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" 14 листопада.
Нові маємо реалії. Почали вони проводити і такі речі, як дозаправку. Цього разу їх було аж дві у повітрі... Тому не нехтуйте, поки залишаємося у укритті, - пояснив Ігнат.
Нагадаємо, полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував довготривалу повітряну тривогу та базування МіГа в повітрі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"МіГ-31 із маркуванням говорить про те, що "Кинджал" очевидно був на борту цього літака. Він проводив дозаправку у повітрі, як і вчора. Якщо власне є така тривога довготривала, повʼязана із МіГом, і карта уся червона, не забувайте про інші типи тривог, які були оголошені до взльоту МіГ", - сказав Ігнат.
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Полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував довготривалу повітряну тривогу та базування МіГа в повітрі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"
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