Не забувайте про інші типи тривог, які були оголошені до взльоту МіГ - Ігнат застеріг українців

Полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував довготривалу повітряну тривогу та базування МіГа в повітрі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"