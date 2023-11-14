Україна самостійно визначатиме, чи слід вести мирні перемовини з росією, і її рішення в цьому питанні має отримати підтримку від союзників у НАТО.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Ради закордонних справ Європейського Союзу з міністрами оборони.

"Україна сама вирішує, які умови є прийнятними для переговорів і, що ще важливіше, які умови є прийнятними для будь-якої угоди. Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах - показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що характер війни непередбачуваний, і неможливо передбачити, коли і як вона завершиться. Однак, на даний момент, ймовірність досягнення прийнятного результату для України у переговорах зростає завдяки збільшенню військової підтримки, яку США надають.

Генсек НАТО відзначив, що країни альянсу наразі не помічають бажання розпочинати перемовини з російським лідером володимиром путіним стосовно прийнятного рішення для України.

"Тож єдиний спосіб досягти цього - переконати президента путіна, що вони не переможуть на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього - зміцнення військового потенціалу України, надання підтримки. Отже, якщо ви хочете досягти рішення шляхом переговорів, шлях до цього - підтримка України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України не мають проблем з опануванням західних артилерійських систем. Оскільки зразків озброєння у Сил оборони більше, ніж у НАТО.