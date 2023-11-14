У прифронтовій зоні масово труять окупантів [ Редагувати ]
На окупованій території Луганської області населення активно труїть російських військових, про що свідчать самі окупанти у своїх публікаціях.
Відзначається, що в області, особливо в прифронтовій зоні Кремінського району, в магазинах окупанти купують пельмені із голками, енергетичні напої із сіркою, а також пельмені із отрутою. Навіть після облав виконавці продовжують отруювати росіян.
Найнебезпечніше - це Ягуари. Енергетики. Їх бадяжать із сіркою. Роз'їдає шлунки. Люди з дірками їдуть на евакуацію, - йдеться в листуванні, скріншоти якого публікують пропагандистські канали.
Однак на цьому "сюрпризи" для окупантів не закінчуються. Загарбники скаржаться, що в тому районі повним ходом процвітає "партизанщина".
Нагадаємо, в окупованому Луганську підірвали автомобіль депутата "народної ради", колишнього начальника управління "народної міліції" самопроголошеної "лнр" Михайла Філіпоненка.
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