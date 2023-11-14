Уряд 14 листопада ухвалив законопроект, який передбачає розширення штату Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з 700 до 1000 посад.

Про це повідомив в Telegram постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України". Законопроектом пропонується збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб", - йдеться у дописі Мельничука.

Зазначається, що враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах введеного режиму воєнного стану, запровадження вказаних положень пропонується реалізувати шляхом включення в прикінцеві та перехідні положення проекту акта, що передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад зі сторони уряду.

Нагадаємо, після рішення про посилення оборонних можливостей Херсона, президент України Володимир Зеленський повідомив, що були зміцнені контрбатарейні можливості, системи та засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби і інші заходи безпеки.