Одним із результатів проведення Черкаського міжнародного економічного форуму 2023 було підписання Меморандуму про створення на Чигиринщині нового виробництва високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів. Загальний обсяг інвестицій у «Фіднова-центр» оцінюється у розмірі $25 млн. Меморандум підписали начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та Голова Наглядової ради EFI-group Ігор Ліскі.





«Підписали меморандум з EFI Group. Ця компанія вже має завод із виробництва меду в області – Beehive, вклавши в розвиток регіону десятки мільйонів доларів. Тепер має намір збудувати ще одне переробне підприємство в нас наступного року – «Фіднова-центр». Моя позиція така – громади, які будуть боротися за інвестора, мають йти на зустрічні інвестиції. У цьому шанс для України та Черкащини. І я буду всіляко заохочувати такі громади створювати стратегії розвитку, розвивати інфраструктуру, залучати інвесторів. Навіть зараз, під час війни».





На думку Ігоря Ліскі, діалог з регіональною та місцевою владою є надзвичайно важливим, в контексті майбутньої модернізації країни в цілому: «Як інвестиційна компанія із багаторічним досвідом, ми керуємося комплексом факторів при виборі регіону для нашого наступного виробництва. Зокрема, наявністю логістичних переваг, ринком сировини і людським потенціалом. Однак не менш важливим є відносини з обласною владою та громадою, де плануємо розвиватися. На Черкащині ми знайшли всі необхідні для цього умови.

Тут ми маємо повне розуміння та підтримку. І це стало визначальним фактором при виборі місця будівництва заводу. Втратити можливості на успішне майбутнє, реалізацію виробництв із доданою вартості легко. Тому кроки на зустріч один одному надзвичайно цінні. Вже наступного року перейдемо до планування, проектування та реалізації будівництва величезного виробничого комплексу. І так 25 мільйонів доларів інвестицій у регіон це робочі місця, податки, але й історія про українську якість для всього світу. Дуже важливо саме зараз, в важкий і темний для країни час, продемонструвати впевненість у майбутньому, впевненість в ЗСУ».

Черкаський міжнародний економічний форум-2023 об’єднав довкола завдання економічного відновлення та модернізації Черкащини представників центральної влади, кабінету міністрів, парламенту, міжнародних та українських інвесторів, науковців, експертів із різних секторів економіки. В рамках роботи форуму було укладено низку угод про співробітництво між інвесторами та представниками регіональної влади.