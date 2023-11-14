Спільникам України потрібно здійснити два кроки, щоб досягти поразки росії у війні, і ці кроки стосуються забезпечення зброї.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Telegram.

Відповідно до його висловлювань, росія перебуває в складних бойових умовах і не може рухатися далі, а репутація її армії виглядає "дуже неприйнятно".

"росія змушена вже відверто мілітаризувати всю країну, нескінченно мобілізувати непотрібних людей з бідних регіонів і з в'язниць, шукати снаряди. І все це тільки для того, щоб вистояти в Україні. росія вже явно не виглядає вчорашнім "впливовим світовим гравцем", - додав Подоляк.

Наразі країна, яка веде агресивну політику, розмірковує про способи витримання в обороні, збереження власної безпеки і утримання контролю над окупованими територіями.

"І щоб цього не сталося, щоб росія точно програла, партнери повинні прийняти дві речі. Перша: росія може і повинна програти. Ще раз: може і зобов'язана пограти. Це важливо для всіх нас. Друге: зброя - її технологічність, обсяг і своєчасність постачання - має значення. І саме це - єдине правильне рішення", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, невдовзі наступить 2024 рік, і, за словами Подоляка, в Україні вже склалося чітке уявлення про те, як еволюціонує ситуація на фронті, а також які кроки слід здійснити для досягнення перемоги.